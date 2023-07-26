龍科3期擴建辦公聽會，大部分居民反對家園被徵收。(呂筱蟬攝)

龍科3期擴建辦公聽會，大部分居民反對家園被徵收。(呂筱蟬攝)

行政院推動龍潭科學園區3期擴建，面積158.59公頃，其中私有土地達87.61％，竹科管理局26日舉辦第1次公聽會，居民反對家園被徵收現場砲聲隆隆。竹科管理局說，龍科3期由政府出面做一般徵收，是因應產業發展需求，將傾聽居民心聲，盼達到地方經濟發展、地主權益及產業競爭力3贏局面。

竹科管理局指出，龍潭3期擴建計畫要提升台灣半導體產業競爭力，預估平均年產值約6000至6500億元，提供6000個就業機會，基地範圍位於龍潭區八德里與聖德里，面積為158.59公頃，全區屬於非都市用地，多為一般農業區，計畫內區域人口數約3795人，土地所有權人共計1120位，為保障居住權益，依科學園區社區用地配售及讓售辦法，於基地東側規畫14.65公頃土地安置住宅等。

政治大學地政學系教授徐世榮率領民眾赴現場抗議，他說，竹科管理局提供的書面資料，根本沒告訴民眾即將擴建興辦的事業計畫到底是什麼，土地徵收事實就是政府公然掠奪人民土地；吳姓居民則說，家中3代世居龍潭超過100年，不理解為何政府要徵收自己的家園，他反對到底。

竹科管理局副局長陳淑珠表示，為了維持在國際上半導體的競爭優勢，台灣在半導體產業必需往更先進製程走，以產業群聚效益來說選擇在龍科3期繼續擴建，政府不會在民眾不願意情況下強奪民地，未來會持續溝通，而新竹科學園區從新竹寶一、寶二以及龍科3期，都希望達成促進地方發展和地主權益、產業競爭力以及國家競爭力三贏局面。

桃園市議員張肇良說，居民有兩派意見，一是住在地上物或地上物有工廠，大部分都不願搬遷，有些是土地炒作買地的人沒有實際居住，當然就希望政府高價徵收，很多民眾在公聽會前是瞎子摸象，完全不了解竹科要怎麼做，他不反對半導體產業進駐龍科，可是先前作業非常粗糙，要徵收民眾土地，結果對龍潭地方公共建設完全沒有助益，居民情何以堪。