因應杜蘇芮颱風來襲，東部地區已率先取消萬安演習，原訂在明（27日）舉辦的中部地區萬安演習會不會也取消？台中市長盧秀燕表示，目前台中市仍在等待國防部的消息。
台中市長盧秀燕今早召開二級災害應變中心第三次會議，面對媒體詢問，她表示，東部已經取消萬安演習，中部地區原訂明天下午演習，國防部還沒做最後決定，中市府也在等消息，因為萬安演習有很多的民力、人力投入，有些交通也會做管制，所以很多民眾都在關注。
另對於颱風風雨未到，菜價先漲，盧秀燕也說，雖然中部地區還有一些農業地區目前沒有傳出災情，包括：果菜、魚貨價格有點預期性上漲，大約5％，她也在會中指示農業局特別注意物價掌握以及供貨調控，必要時釋出庫存維持價量平穩；另針對農民搶收，需要大量人力，她也跟中央報告，如果有需要，請求國軍協助。
對於颱風來襲蔡英文總統確診，盧秀燕說，她相信總統心中著急、關心颱風，她昨天已上總統網站留言祝他早日康復，請她放心，台中市會積極應變，請總統不要操心、專心養病早日康復。
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