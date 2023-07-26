一名40歲女子近來吃飽完後就腹部劇痛，吃了診所開立的胃藥仍無改善，之後照了內視鏡超音波後才找出病因，原來是因一顆卡在膽結石作怪。由於該顆膽結石卡住膽囊口導致周邊的組織發炎腫脹，引發腹部劇痛。經取出膽結石後，女子的肚痛也因此大幅改善。

胃腸肝膽科醫師林相宏在臉書粉專表示，上述女子近一周來吃完東西後就會胃痛，去上個大號或嘔吐過後，症狀似乎就緩解一些，女子曾赴診所就醫，吃了胃藥後仍未好轉。經進一步照內視鏡超音波發現，膽囊中有一顆很小、0.6公分大的結石，卡在膽囊的開口造成膽囊開口附近的組織發炎腫脹，而發炎腫脹的組織和膽結石一起壓迫膽道上端的部份，進而造成膽汁的阻塞。

林相宏表示，女子經過內視鏡取石手術後，肚痛症狀就大為改善。他表示，針對膽道結石，內視鏡超音波的準確度最高、達95~100%，超越傳統腹部超音波、電腦斷層掃描、磁振共振造影(MRI)。根據統計，國人約有10%、約200萬人有膽結石；約25%患者終其一生會發作一次。

根據羅東博愛醫院，膽結石的高風險因素包括年紀大、女性、精緻飲食、糖尿病、肥胖、減重速度太快、生產次數較多的女性等，這7類族群較易有膽結石。