中央氣象局在25日下午發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，高市府觀光局為考量市民及遊客安全，業已針對轄管各風景區、旗津風箏節等辦理中活動和各在建工程，積極進行防災物資收整整備、植栽修枝加固、排水清疏、機具調度等防颱準備工作，並通知山區旅宿業者告知遊客注意颱風動向、妥適安排遊客下山或暫緩前往等作業。

觀光局高閔琳局長親自視察旗津防颱準備，並勸導遊客勿近海邊（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳指出，守護市民及遊客安全是市府最重視也是最重要的工作，發佈颱風警報後，觀光局第一時間就所轄管之風景區包括旗津、蓮池潭、金獅湖、岡山之眼、壽山以及壽山動物園園區等，增派100多名人力，積極進行排水溝渠清疏、樹枝修剪加固、巡查委外場域等作業，並確保抽水機具正常運作。針對旗津海水浴場，觀光局亦加強派員巡查、勸導，並依災防法與災害應變中心指示，積極協助海巡署巡查管制作業、執法驅離逗留海邊觀浪戲水或不聽勸導之遊客。同時亦針對目前景區所有新建或整修工程之工區加強排水系統清疏、加固施工圍籬與現有植栽、材料收整堆置；亦針對目前辦理中的活動，如2023高雄旗津風箏節之戲水氣墊設備、六龜山城水樂園、鳳山曹公圳之燈光布置、活動指示牌等進行收整、撤除，或以機具加固，以確保民眾安全。

颱風整備水溝疏浚、修剪枝葉及備妥抽水機具（圖片來源：高雄市觀光局提供）

針對旅宿部分，觀光局也積極要求委外場域或各飯店、旅館、民宿及旅遊相關公協會預做防颱準備並妥善安置旅客，同時逐一通知山區旅宿業者聯絡已訂房旅客勿再上山，並積極疏散現有住宿旅客提早下山；並告知旅宿業者，如遇特殊狀況應立刻回報，以把握時效盡速協助進行處置，將颱風危害可能性降到最低。

觀光局呼籲，颱風來襲期間請民眾減少外出，不要靠近海邊、沙灘、危險溪流或偏遠山區，避免發生危險；觀光局也強調，請勿進入劃定禁止之區域從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發。期盼市民遊客均能遵守配合相關規定，已確保生命財產之安全。