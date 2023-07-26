名導蔡明亮過去曾創下度入圍威尼斯影展、三度入圍坎城影展、三度入圍柏林影展、八度入圍金馬獎最佳導演獎的紀錄，好脾氣的他最近卻在臉書動怒，表示要設黑名單跟一些人不再往來，原來是他開設手工咖啡品牌在網上同步販賣客製咖啡豆，卻有人忘記沒取貨，讓蔡明亮損失慘重，罕見飆了重話。

蔡明亮多年前和好友李康生、陸弈靜圓夢開了「蔡李陸咖啡商號」，並將咖啡豆放到網上販售，昨(25日)他表示，很謝謝許多朋友支持他們的咖啡，卻總是有人訂了1、2千元的咖啡豆，最後貨到未取，而且已經5、6次，又因為這些咖啡已經磨成粉，無法回收轉賣其他客人，蔡明亮說：「我們不但因此虧本，還造成了浪費」。

蔡明亮發文。（圖／翻攝自蔡明亮Tsai Ming Liang臉書）

對於這些「健忘」客人的行為，蔡明亮直言已經氣到無語，寧可相信大家是真的不小心忘記，也不想相信是故意的，今稍早他再度更新臉書，認為想來想去都有被糟蹋的感覺，他決定發狠列出黑名單，跟這種客人不再交易，「氣歸氣，我不會因此就失去對人的信任，蔡李陸照舊在蝦皮販售，歡迎愛喝我家咖啡」。

兩年前蔡明亮受訪，坦言因為疫情咖啡生意直直落，以前每個月營業額大概有10幾萬，但當時只剩下2成，然而因不符合政府紓困補助，只能咬牙苦撐。他也曾表示曾因為電影工作蠟燭多頭燒，想收攤咖啡副業，「可是睡醒就有一杯咖啡喝，很難割捨，好幾次想說再半年沒進展就收，過了好幾個半年也就忘了」。