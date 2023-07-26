2024總統大選，國民黨參選人侯友宜民調落後，藍營支持者希望高雄市前市長韓國瑜能出手，近日甚至傳出將韓列為不分區立委第一位的消息。媒體人黃暐瀚認為，若國民黨國會無法過半，就算把韓列不分區第一也沒辦法當院長，不過前立委沈富雄當場反駁，說「你聰明耍過度了。」

政論節目《少康戰情室》昨（25）日針對國民黨選情進行討論，黃暐瀚表示，從侯友宜競選辦公室執行長金溥聰拜訪雲林縣前縣長張榮味、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹希望韓冰戰立委，到如今的把韓國瑜列入不分區第一，很大一部份其實就是要韓國瑜的力量，「但說實在的，韓國瑜會不幫國民黨嗎？他一定要去當立委嗎？」

黃暐瀚認為，侯友宜如今的民調排第3，國民黨黨主席朱立倫日前還在全代會上喊執政大聯盟，其實就是在對外界釋出「國民黨沒有信心單獨贏得總統」、「國民黨沒有信心國會能夠實質過半」等訊息，在這狀況下把韓國瑜列入不分區，只是讓他像過去一樣當陽春立委，無緣立法院長或副院長，「韓國瑜會願意當不分區嗎？我打一個好大的問號。」

「你聰明耍過度了！」同為來賓的沈富雄當場反駁黃暐瀚的說法，強調讓韓國瑜進入不分區名單，主要是讓韓在整場選舉的助選有名份及資源，這樣選起來會更有力。

沈富雄提到，他同意立委陳玉珍的說法，可以把韓國瑜排在不分區名單的邊緣，就算沒上，只要總統選上就可以把排在前面的名單抽來入閣，讓韓順利遞補，並說韓從沒有要求過立法院長的位置，「你告訴我，誰說韓國瑜非做立法院長不可？」