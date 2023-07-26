同樣高度仰賴廣告收入、同樣也是AI熱門股的Meta Platforms盤後漲2.64%。另一檔AI明星股微軟因搶攻AI市場導致支出暴增，盤後股價走跌。

Alphabet並宣布高層人事異動，擔任財務長多年的Ruth Porat將接下新職務，自9月1日起擔任投資長兼總裁。Alphabet表示公司將尋找新的財務主管。

Investing.com資深分析師Thomas Monteiro表示，當投資人質疑谷歌是否有能力在這股AI熱潮中跟上其他科技巨頭的步伐時，谷歌不僅拿出了相當出色且意外強勁的每股盈餘，而且其利潤還相當好，非常清楚地顯示該科技巨頭可能正在進入一個新的成長階段。谷歌終於在備受爭議的雲端領域鞏固了自己的主導地位，現在更有餘裕把重點放在拓展AI業務上。

Alphabet在5月召開的年度I/O開發者大會上推出了自家的AI新產品，其搜尋引擎也納入生成式AI進行升級。

但發展AI是要花錢的，財務長Porat在法說會上表示，占Alphabet 第二季資本支出最多的是伺服器，以及在AI運算方面的「有意義的投資」。

但執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，改造後的搜尋引擎將加入廣告，Alphabet正在進行相關測試。業務長Philipp Schindler表示，目前80%的廣告商至少使用一種AI驅動的搜尋產品。

此外，該公司計畫將生成式AI技術與Gmail、Google Photos和Android行動作業系統等其他產品進行整合。

●第二季財報重點

Alphabet第二季營收年增7%，為746億美元，遠優於市場預估的728.2億美元。每股盈餘年減4.9%，為1.44美元，但優於市場預估的1.34美元。

就部門來看，全球主要雲端服務商Google Cloud第二季營收年增28%，達到81億美元，遠超出市場預期的77.5億美元，並維持與第一季相當的成長速度。

Google搜尋與其他第二季營收為426.3億美元，YouTube廣告營收年增4.4%，達到76.7億美元，優於市場預估的74.3億美元。