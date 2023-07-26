男子將贈送給妻子價值30萬元的結婚鑽戒、金飾等放在黑色包包並藏在衣物中，卻被他當垃圾丟棄。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市清潔隊得知男子誤將結婚鑽戒等飾品當垃圾丟棄慘況，縮小搜尋範圍，展開尋回遺失物大戰。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

男子將價值30萬元的結婚鑽戒、金飾等誤當垃圾丟棄，在4萬公噸垃圾山中翻找5小時幸運尋回。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市粗心男子誤將價值30萬元結婚鑽戒等飾品，隨著衣物當垃圾丟，隔天凌晨神情慌張跑到清潔隊求助。結婚鑽飾隱沒在4萬多公噸的垃圾山中，宛如大海撈針，清潔隊員仍允諾幫忙，他們在氣溫36度大太陽下、忍著惡臭翻找5小時，終於幫男子尋回結婚鑽戒，清潔隊員婉拒謝禮，男子請喝飲料致謝了表心意。

南投市公所清潔隊指出，男子將贈送給妻子價值30萬元的結婚鑽戒、金飾等放在黑色錢袋裡，還特別藏在衣物中，未料近日整理家中舊衣物，9日卻誤將藏在衣物中的結婚鑽戒等飾品當垃圾丟至垃圾車上，事後突然想起結婚鑽戒等飾品，自己懊悔不已，隔天清晨跑到清潔隊求助。

清潔隊值班班長謝升祉說，他看到男子神情慌張，主動上前關心，得知男子整理舊衣服時，不慎把藏在舊衣裡的結婚鑽戒等飾品當垃圾丟了，不知道能否幫忙尋回。由於垃圾囤積量達4萬公噸，他詢問男子住處，依垃圾車行車路線，得知當日負責清運的人車，確認垃圾傾倒處，縮小搜尋範圍，派挖土機、人員展開尋回遺失結婚鑽戒大戰。

當天氣溫高達36度，清潔隊員頂著烈日，在4萬公噸垃圾山中，忍著惡臭翻找5小時，當男子以為沒希望了，幾乎想放棄，突然一名隊員發現相同特徵的垃圾袋，大喊：「是不是這一包？」男子看到後馬上確認，打開垃圾袋後，果然發現結婚鑽戒等飾品就藏在舊衣裡，清潔隊員相互擁抱，比男子還開心。

粗心男的結婚鑽戒等飾品失而復得，頻頻向隊員致謝，打算包紅包感謝，但謝升祉帶清潔隊員婉謝此事，強調說：「東西找到最重要，其餘的不用。」男子還是買飲料請大家喝，了表謝意。

南投市長張嘉哲表示，市民誤丟重要物品是常有的情況，清潔隊同仁積極及用心，順利幫民眾尋回遺失物，他將贈送清潔隊員小禮物，以茲鼓勵，感謝隊員們的辛勞。

「貴重物品要收好，避免類似情況再度發生。」清潔隊呼籲，若民眾不慎將貴重物品丟棄，最好儘早向清潔隊告知，並清楚說明時、地、物等，包含物品的外包裝顏色、倒垃圾的時間地點等，清潔隊員才能在最快速的時間內找到遺失物。