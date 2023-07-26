國軍第四作戰區配合地方防救災任務需要，陸續派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。(軍方提供／林雅惠高雄傳真)

國軍第四作戰區配合地方防救災任務需要，陸續派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。(軍方提供／林雅惠高雄傳真)

因應中度颱風「杜蘇芮」趨近南部地區，可能對屏東、高雄及台南等地區帶來豐沛雨量，進而衍生災情，第四作戰區配合地方防救災任務需要，陸續派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。

中央氣象局表示，中度颱風杜蘇芮其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅，預估下午暴風圈會碰觸恆春半島，北上逐漸接觸南部及東南部陸地，氣象局也發布10縣市豪、大雨特報，提醒台東及恆春半島愈晚風雨愈強。

國軍第四作戰區因南部地區恐受杜蘇芮颱風影響，造成淹水、道路坍方、土石流等災害發生，已編組1160員官兵及完成3.5T載重車、抽水機、AAV-7及膠舟等裝備6類73輛等各型車機具待命支援。

許多民眾看到身著迷彩服的官兵，紛紛舉起大拇指，並對國軍第一時間趕來協助撤離，表達感謝，第四作戰區表示，守護家園是國軍一直以來不變的信念，未來將賡續配合地方政府需求，執行災防任務。