彰化縣明禮國小校長邱鈺清榮獲師鐸獎。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

教育部日前公布今年師鐸獎獲獎人員名單，彰化縣有國立彰化特殊教育學校教師楊水粉及明禮國小校長邱鈺清等二人榮獲殊榮，其中楊水粉出身雲林農家，原本家族長輩認為女生不要讀書，但她未因此認命，邊務農邊苦讀，並拚上教職，如今獲得師鐸獎，為她的38年教職生涯做了最佳的肯定。

楊水粉是農家子弟，且是家中老大，小時候她的外婆認為女生不要讀書，怕書讀太多成就太高會嫁不出去，幸好她的父親認為小孩子有辦法唸就唸，因此她雖從小就得幫忙務農，但從也放棄過書本，小時候常是一大早4點多就要下田耕作，然後再騎上約5公里的路程去上學。

當年為了準備高中聯考，在大考前1、2個月，她的老師說服了她的父母，讓她可以住到老師家，全心準備考試。考上大學後，她就一直期許自己也要成為有機會改變別人人生的老師，因此四處進修，拚上教職後，也不斷自我充實，為的是成為與恩師一樣的好老師，並希望自己能竭盡所能鼓勵學生。

她在因緣際會下進入特殊教育領域，來到國立彰化特殊教育學校後，面對先天限制的特生、辛苦無助的家長，歧途誤入少輔院的孩子，她時時提醒自己必須付出更多的愛心、耐心與專業，竭力為學生與家長服務。

幾年前她發現班上一名學生「小翊」相當沒自信，訪查發現其父親無業在家，僅靠著越南籍母親代工養家，為了鼓勵「小翊」，她帶著「小翊」加入了學校新成立的獨輪車社，成為學校第一批會騎獨輪車的學生，並在校內外的活動中表演獨輪車特技，從掌聲和肯定中建立自信。

2019年間，楊水粉申請新住民及其子女海外培力計畫，是當年度特教學校唯一入選的親師組。她規畫各種參觀、文化學習和交流課程等活動，陪同「小翊」及其母親與妹妹一同前往越南，去拜訪「小翊」的外婆家，度過了兩個星期的美好時光。

這趟尋親之旅解決了「小翊」母親思念家鄉的問題，還讓「小翊」瞭解其母親的家人和文化，也讓越南的外婆家族瞭解臺灣。之後「小翊」在工廠的學習後，現在已經在木業公司穩定就業，「小翊」的家庭因楊老師的用心支持，有了改變。

楊水粉靠著自身努力，加上求學過程遇上明師，翻轉了農家女孩人生，現在的她則是無私奉獻自己給學生，為正在掙扎奮鬥中的學生帶來希望。她說自己是個熱愛教育的工作者，要把光和熱帶給每一個需要的學生。