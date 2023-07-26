食藥署今（26日）公布「112年度現場調製飲品及冰品稽查專案」結果，抽驗408件飲冰品當中有6件違規，名單中也出現知名品牌包括酷聖石、鮮芋仙等，對此業者也回應會加強清潔與消毒工作。

違規名單中，清原芋園占了2件違規品項，分別是「芋見幸福」、「芋頭冰沙」，酷聖石則是「巧克力冰淇淋」，鮮芋仙為「粉條冰」，阿義鳳梨冰「冬片春茶」、甘蔗媽媽「新鮮甘蔗原汁」也在內，均因腸桿菌科生菌數超標。

鮮芋仙對此回應，中山旗艦店產品「鮮芋仙粉條冰」清冰刨冰部分被驗出微生物衛生標準微幅超標，進一步檢測後，該門市內的衛生冰塊及削冰機皆符合衛生標準，「研判為門市人員之手套在碰觸冰鏟時造成交叉感染。」第一時間接獲稽查消息後，便展開系統性的修正與改善，針對門市人員手套與冰鏟將定期更換、定時浸泡消毒，並再更嚴格加強所有門市之削冰機的清潔與消毒流程，包含所有在製作過程中會接觸到之量杯、叉匙等器具，也將加強清潔與消毒工作，以確保消費者的食品安全。

酷聖石則回應，已配合主管機關改善相關作業，並加強內部品質維護作業流程，商品均有完成相關檢驗，「目前販售商品均合乎規範」，請消費者安心體驗。