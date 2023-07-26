現代人因長期處在壓力的環境下，容易有自律神經失調的問題產生。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，所謂的自律神經失調即交感與副交感神經失衡的狀況，其症狀有很多種，包含失眠、腹瀉、疲倦等都是。想要逆轉此情況，可透過刺激迷走神經來活化副交感神經，常用方法包括，由鼻呼吸、冷水療法、維持良好腸內菌叢、冥想及唱歌。其中唱歌方面，醫師表示，聲帶和迷走神經是有連結的，所以平時喜歡唱歌的人，也比較不會有自律神經失調的問題。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，自律神經涵蓋範圍非常廣，包含呼吸、心跳、血壓、腸蠕動、流汗、營養素代謝及賀爾蒙分泌等。而自律神經失調有很多種症狀，比較常見的是交感神經過度興奮合併副交感神經抑制，如倦怠、疲倦、恐慌、腹瀉、噁心、耳鳴、焦慮、失眠、吞嚥困難、急躁、心悸、體重改變、頭痛、多汗、失禁等都是常見症狀。

想逆轉自律神經失調的狀況，可透過刺激迷走神經，來有效活化副交感神經，常用的方法有以下5種：

1、由鼻呼吸：李思賢表示，由鼻吸氣和吐氣可以確保迷走神經被活化。由鼻呼吸不只可以刺激迷走神經，也可以增加腦部的含氧量，降低呼吸道感染的風險。吐氣比吸氣長也是訣竅。

2、冷水療法：李思賢指出，讓身體暴露於冷環境中（約攝氏10度）1～3分鐘左右，可以有效刺激副交感神經。他說，不一定要全身跳到冰水中，用冷水洗臉擦脖子也會有效果。不過此方法建議身體健康、沒有心血管疾病風險者才能嘗試。

3、維持良好的腸內菌叢：李思賢解釋，迷走神經是雙向的，能夠聯繫大腦與腸道的各種狀況，由腸道往大腦的比例遠大於由大腦往腸道的。70％的免疫細胞位於腸道，如果腸道發炎，很容易就會由下而上去刺激迷走神經，上達大腦。所以他強調，平時多攝取纖維、好菌、短鏈脂肪酸及發酵食物，有助於平衡自律神經。

4、冥想：李思賢表示，有效放鬆大腦、清除腦內壓力，可以由上而下的去放鬆迷走神經。過多的壓力會藉由迷走神經去影響腹內器官的血液循環，不只是自律神經的問題。他提到，初學者可以從1日3次，每次5分鐘的冥想開始。

5、唱歌：李思賢指出，聲帶和迷走神經是有連結的，所以平時喜歡唱歌的人，迷走神經也比較活躍，比較不會有自律神經失調的問題。建議不妨在洗澡的時候唱歌，除了練歌喉外，還能順便改善健康。