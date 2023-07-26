帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，有近600只空貨櫃在海面上漂流，港務公司正與颱風賽跑，加緊腳步將貨櫃打撈上岸。原先沿岸擱淺貨櫃有110只，經空拍確認只剩52只，其中南星計畫區內有部分沉沒貨櫃已加派潛水員作業，經回報防波堤上已無發現貨櫃。另外，今日通報天使輪周邊海域有部分油花，立刻出動除汙船「麥寮海洋號」前往並即時處理完畢。

交通部祁文中次長今日上午持續坐鎮應變中心與港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良、執行副總經理王錦榮及航港局南部航務中心主任張博彥召開緊急應變會議，了解天使輪沉船案後續處理進度；會議結束後，交通部祁文中次長與港務公司陳劭良總經理立即前往鳳鼻頭沿岸，視察沿岸貨櫃擱淺情形，並要求現場作業人員優先處理高風險，如有破損的貨櫃箱體。

因應杜蘇芮颱風來襲，昨日港務公司及海事工程公司已針對沿岸擱淺的漂流貨櫃進行標記及編號，以利確認貨櫃位置作為颱風來襲前後比對依據，並同時持續進行岸際貨櫃吊掛作業，原沿岸擱淺貨櫃所估110只，經昨日上午空拍影片逐步確認初步標記約剩52只，今日海洋局仍持續協助進行沿岸擱淺貨櫃拖帶作業，相關已處理貨櫃數量持續更新中。

至於南星計畫區內，於昨日連夜趕工，並將岸邊可直接拖帶貨櫃全數完成，但有部分沉沒於海面之下貨櫃，經潛水人員多次下水作業，因夜間視線不佳無法順利打撈上岸，今日上午6點即增派潛水員立即下水作業，截至上午8點再吊掛6只上岸，經回報防波堤上已無發現貨櫃，今仍持續趕工吊掛。

另外，今日上午收受通報該輪周邊海域有部分油花，於上午6時30分出港待命的除汙船「麥寮海洋號」立即前往並即時處理完畢。