林務局新竹林區管理處一名已婚黃姓男子，因迷戀女同事曉雲（化名）而多次用Line傳訊息示愛、邀約活動，但均遭曉云婉拒。未料黃男遭拒後，竟持續一段時間跟蹤曉云，又或傳送「太想把你當差8歲的妹妹愛護」等騷擾訊息，曉雲畏懼之下報警處理。新竹地院經審理，依跟蹤騷擾罪判處黃男拘役50日。

根據判決書，黃男於2020年始經常用Line與曉雲聯繫、邀約活動，但均遭曉雲婉拒。去年10月間，曉雲因難以忍受並嚴正表態「我下班之後都會安排自己的事情，不希望被打擾」，希望黃男知難而退。

未料，黃男仍然持續向曉雲傳送騷擾訊息，其中包括「太想把你當差8歲的妹妹愛護」、「疫情期間除了我太太及家人外，不時就會想到妳。我承認對妳投入了情感」、「太想把你當差8歲的妹妹愛護」等語。

曉云控訴，稱黃男除了訊息騷擾，甚至會在辦公處暗巷裡等待曉雲，見她走出辦公處所停車場入口，又自暗巷突然現身，曉雲為此大受驚嚇「不要跟著我！」黃男當時則先假意離去，緊接再繼續一路尾隨曉雲，直至曉雲憤怒喝止，黃男方才甘願罷休。

新竹地院經審理，審酌黃男非以理性方式、謹守正當交友界限相處，竟為滿足自身私慾，違反告訴人之意願，反復騷擾、接近等行為，使告訴人在惶恐下度日，行為屬實不該。法官考量，黃男至今未與告訴人和解，兼衡被告犯罪動機、目的、手段、犯行持續時間，及大學畢業、小康家庭經濟等情狀，最終判處拘役50日。

依《跟蹤騷擾防治法第18條》，實行跟蹤騷擾行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。