漢光演習在桃園民意調查顯示，有超過半數的桃園對此不知情。（牛煦庭提供／陳夢茹桃園傳真）

漢光演習在桃園民意調查顯示，有4成以上的桃園人認為應該要制敵於境外。（牛煦庭提供／陳夢茹桃園傳真）

漢光演習於24日至27日擴大舉辦，桃園身為軍事要塞，桃園煉油廠與桃園機場今年模擬遭飛彈攻擊、被敵軍占領後如何奪回領地。桃園市議員、立委參選人牛煦庭委由世新大學製作民調發現，有52.1％的民眾不知道有漢光演習，而針對國防戰略政策，多數民眾支持制敵於境外，呼籲政府聽取民意，修正國防政策、從優善待國軍。

「漢光演習在桃園民意調查」由世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心進行，調查時間為7月19日至20日，調查對象為桃園市年滿20歲以上的成年民眾，完成有效樣本總計1070份，在95％信心水準下，抽樣誤差不超過正負3％。

牛煦庭表示，桃園人口突破230萬人，轄內有桃園機場、竹圍海岸、桃園煉油廠等關鍵設施，為戰略要地，一旦爆發戰爭，桃園恐是前線中的前線，民調漢光演習的舉行卻只有47.9％知情、52.1％不知道，感嘆演練在民眾心中無感，民心無感這是件很可怕的事情。

牛煦庭指出，漢光演習和過去的不同之處在於過去是挑點演練、殲敵境外，而到現在的戰略逐漸變成全島演練、據點奪回，顯示國防策略的調整是逐漸走向要求全民共存亡，針對國防戰略無意見有44.9％、制敵於境外有42.3％、巷戰牽制有11.6％，多數表態的民眾還是盼能制敵於境外，而非將戰場退回本島，民眾不希望將來演變為城鄉巷戰，犧牲大量生命與財產，政府也應調整國防政策。

牛煦庭也譴責民進黨的外交政策拉高國家的戰爭風險，更呼籲政府應該聽取民意修正國防政策，強化制敵於境外的戰略，不僅如此募兵制的品質跟水準也要有所提升，前幾天才發生彈藥庫意外致使官兵受傷，如此低報酬又高風險的工作，無法吸引民眾加入。

牛煦庭建議，應該從全面從優對待國軍弟兄做起，包括提高薪俸、配給軍宅、協助生涯發展、給予訂票優先或禮遇通關等社會尊重，以增加人民從軍的意願，4個方向並進才能提高國軍低報酬、高風險的困境。既然要演練就要玩真的，公部門、公司單位都要配合停止工作、配合漢光演習，才能讓民眾真的有感，最後他也向各總統參選人提問「避戰還是迎戰，總統參選人們給問嗎？」。