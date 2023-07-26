受颱風杜蘇芮外圍環流影響，各地區開始出現局部大雨，暴風圈預估今天下午觸及恆春半島陸地，晚間暴風圈將涵蓋南台灣，風雨會逐漸增強，尤其是花東地區要嚴防大豪雨發生機率，民眾關心是否放颱風假，《中時新聞網》整理各縣市停班停課狀況，帶您一次了解。

截至目前為止，花蓮縣政府已宣布，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等3鄉鎮下午起停班課；屏東縣恆春、車城、枋山、滿州、牡丹、獅子及琉球7鄉鎮則是下午6時起停止上班課。至於北北基桃何時宣布，台北市長蔣萬安表示，預估今天傍晚就會確定明天是否停班課，屆時將一同對外宣布。

●基隆市：尚未宣布

●台北市：尚未宣布

●新北市：尚未宣布

●桃園市：尚未宣布

●新竹市：尚未宣布

●新竹縣：尚未宣布

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：尚未宣布

●彰化縣：尚未宣布

●南投縣：尚未宣布

花蓮縣政府今天中午宣布，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等鄉鎮今下午起停班停課。（摘自花蓮縣政府Line官方社群對話框）

●雲林縣：尚未宣布

●嘉義市：尚未宣布

●台南市：尚未宣布

●高雄市：尚未宣布

●花蓮縣：花蓮從昨天深夜開始下起間歇豪大雨，累積雨量已達350毫米以上，縣府考量去年918地震造成南區3鄉鎮土壤鬆動，今宣布玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等鄉鎮今下午起停班停課。

●屏東縣：恆春半島、琉球鄉26日晚上已達停止上班課標準，屏東縣恆春半島，包含恆春、車城、枋山、滿州、牡丹、獅子及琉球等7個鄉鎮 晚間6點之後，停止上班、停止上課。

●金門縣：尚未宣布

●澎湖縣：尚未宣布

●連江縣：尚未宣布