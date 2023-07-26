王樂妍出席《美麗人生》殺青酒。（台視提供）

方馨出席《美麗人生》殺青酒。（台視提供）

《美麗人生》昨晚舉辦殺青酒，演員群齊聚。（台視提供）

陳文山、張雁名、柯叔元、王樂妍、方馨、陳謙文、林可唯等人出席殺青酒。（台視提供）

45歲的邱琦雯與王樂妍合作台視8點檔《美麗人生》2年多，今年4月傳出爆發嚴重肢體，邱還飆國罵、扯衣領，幸被旁人勸架否則一發不可收拾。《美麗人生》25日晚間辦殺青酒，果然后不見后，人在日本度假的邱琦雯缺席未現身，王樂妍對於舊事重提，忍不住說「都過這麼久了還想問？」，解釋當時大家都拍得太累了，她真的覺得沒什麼；若之後有人邀約再合作？她也大方地說「我願意啊」。

王樂妍表示，兩人都很專業，那次事件之後，都可以繼續演，還是會溝通怎麼演，但也承認下了戲私下就很少聯絡，她本來就跟方馨、陳謙文因合作過《女力報到》，在高雄拍戲時就因為比較熟都黏在一起，因為方馨跟柯叔元也熟，所以她也跟柯叔元變成「好兄弟」，言下之意在劇組她本來就有自己的朋友圈。

王樂妍笑說，柯叔元還幫她介紹過兩個對象，「但沒成功啦，很多人很努力幫我介紹！」方馨笑說自己也介紹過一個從國外回來的，因為還比較年輕、不太想穩定下來，所以他們就變成朋友。王樂妍解釋，「我很容易跟人變成朋友，因為很看感覺，要跟我很合。叔元哥介紹一個比我大、一個比我小，我以前都想要比我大的，但我這年紀，要找比我大的不多，所以限制有人說要介紹比我小的我都沒有排斥」。

王樂妍跟柯叔元受訪時不停互虧鬥嘴，看來很麻吉，被拱有沒有可能吵著吵著在一起？柯叔元指著王樂妍笑說：「這是我兄弟耶，怎麼有可能？」還自曝跟李銘順比較有可能，「我怕李銘順愈來愈愛我，我們可能就出櫃！李銘忠也有可能，因為他們是兄弟，長得太像了！」

《美麗人生》一拍2年多，播出超過350集，王樂妍從第1集演到最後，經常晚班棚內拍到天亮接早班外景，忙到沒時間好好睡覺，某天睜開眼一看6點，竟搞不清是白天還傍晚，雖然荷包滿了但健康堪慮，原本皮膚不管怎麼操都很好，後來居然下巴長滿粉刺痘痘，因此殺青後的心願就是「我要睡到飽」。而她4年前跟楊雅筑一塊屋當鄰居買的預售屋，因為遲遲未交屋，已直接賣掉，現在仍在租屋而居。

方馨特地在左眼下方點了「許勉痣」出席殺青酒，她感性表示：「因為覺得殺青完才算是真正的結束，謝謝大家從一開始，就不離不棄的支持我們到現在。」