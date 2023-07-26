晶品城是新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心。（王惠慧攝）

新竹火車站前、首座BOT立體停車場晶品城購物廣場去年傳出經營困難，但多名攤商26日出面控訴，業者因財務狀況易主無顧原租約，有些攤商明明還有4年合約，卻被要求只能做到明年1月底，擔心投入數百萬恐血本無歸，要求業者履約，也請市府出面「救救小攤商」。晶品實業副總表示，還要再了解狀況。

市議員劉康彥指出，晶品城是新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心，由「晶品開發實業股份有限公司」得標，附屬商場委由「晶御股份有限公司」營運。隨著疫情過後人潮逐漸回流，陸續進駐寶雅、揪好客精緻燒肉、卡帝原生香茶，以及新開幕的熊嗨星樂園、密室逃脫等30家業者。

劉康彥指出，今年初傳出「晶御」積欠廠商貨款後，4月晶品開發實業就提前與晶御解約，改由資本額僅50萬的「博鉅行銷股份有限公司」以每月50萬元向晶品開發實業承租，晶品開發實業公司更在今年6月因財務狀況不佳易主。

然而劉康彥說，無論易主還是解約，設櫃廠商都未在第一時間被告知，今年4至6月晶御仍以經營管理者自居，持續向設櫃廠商收取租金並和新進品牌簽約，易主後的晶品負責人劉煌基7月時還要求設櫃廠商與博鉅重簽進駐契約，但契約只能到明年1月31日。

由於不少廠商合約還有4年左右，多位攤商26日與市議員劉康彥在晶品城前開記者會，舉出「租約未到期，攤商被迫要搬離」抗議牌，並喊出口號「拜託高市長、救救小攤商」，盼市府能正視。

經營密室逃脫的馬先生在台北、新竹2地都有開店，他說，今年初因看好新竹站前商圈，也信任新竹市政府而進駐，但開幕不到2個月就被通知只能做到1月底，甚至用停冷氣、電扶梯等方式逼迫就範，擔心投入數百萬資本都將全賠掉。

飲品店賴先生也說，根據原合約，有些業者經營年限至少還有4-10年，且原合約第13條「權利變更」條文中也清楚載明，如有所有權或經營權移轉與第三方時，乙方同意於收到移轉通知後，應配合簽署相關文件、資料，並向新所有權人或其指定人雙方共同遵守依本契約之內容等。