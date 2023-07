就讀美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院的孟祥瑜、陳沛梧心繫故鄉彰化,創立「半線室內樂」推廣音樂藝術,將於分別於彰化市慶安宮廟埕、員林演藝廳舉辦音樂會,邀請鄉親共享夏夜音樂響宴。

兩場公演中,首先是7月29日晚上7點在彰化市慶安宮廟埕登場的音樂會,將邀請吳俊良老師率領的「彰化愛樂」約50名小朋友共同演出,曲目包括台灣民謠組曲、弦樂器改編的金曲老歌及德佛札克的美國弦樂四重奏。

「半線室內樂」創團首演以「源」為名,即為表達「飲水思源」, 8月15日晚上7點30分在員林演藝廳演出。

陳沛梧說,這場音樂會曲目包括巴赫-第三號布蘭登堡協奏曲、德佛札克-第二號鋼琴四重奏、蕭士塔高維奇-給鋼琴和小提琴的5首小品(Five Pieces for Two Violins and Piano)、佛瑞-悲歌(Elegie)、皮耶左拉-遺忘(Oblivion)以及柴可夫斯基-第一號弦樂四重奏。

孟祥瑜表示,他們從小受到台灣傳統文化薰陶,近年主修西洋古典音樂並赴美求學,在中西文化融合下,期望帶給故鄉豐富的音樂饗宴,促進音樂扎根。