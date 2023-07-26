新竹縣在此次縣市施政滿意度調查贈獎典禮上壓軸登場，並在16縣市當中，連3年衛冕經濟發展面向的金獎，縣府秘書長陳季媛代表領獎時表示，經濟發展是縣政上一個非常重要的基礎，未來還有很多項目要再努力加強，這也是縣民希望政府團隊能繼續努力的地方。

陳季媛致詞表示，能夠再次獲得經濟發展金獎，縣長楊文科除了感謝縣民的肯定以及縣府團隊的努力之外，也謝謝台灣世界新聞傳播協會多年來舉辦滿意度調查，這是對於施政鞭策的力量。

陳季媛說，作為全國最年輕的城市，平均年齡40歲的新竹縣，在人口的淨遷入率、出生率也都是名列前茅，所以縣長楊文科上任後，為新竹縣擘畫了30年榮景計畫。

陳季媛也轉述楊文科常說的，經濟好一切都好，經濟要發展一定要有錢，有錢才能好做事，所以上任後就馬上擬定新竹縣的十年財政計畫，多年以來新竹縣更是招商、減債以及賺錢3冠王。

面對人口不斷移入，教育建設、交通建設以及社會福利等問題，對於縣府都是很大的挑戰，這些都要以財政為主，所以這幾年楊文科在經濟發展方面非常努力，也很感謝新竹縣再一次獲得這個項目的金獎，這是縣政上一個非常重要的基礎。