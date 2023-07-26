針對名嘴李正皓昨於政論節目，揶揄新北市長侯友宜視導萬安演習，就地掩蔽演練過程猶如登基，新北市政府今批李為創造聲量，曲解事實，捏造故事，企圖混淆視聽，其心可議。

新北市府表示，按照演習規畫，演練民眾就地掩蔽項目時，包括來自中央的副統裁官警政署副署長詹永茂以及侯友宜都基於職責在場視導，確保演習落實程度，此演練項目執行方式，全國各縣市皆然，沒想到該名嘴居然以「智障 」、「演戲咖 」詆毀認真演練的人員。

更誇張的是，該名嘴看圖編故事，將就地掩蔽視導畫面，指鹿為馬成了「不知哪個市府派的人腦子有問題，安排侯友宜走到一群人跪下地方，去跟他們聊天，拍出登基照」，連媒體自行前往採訪拍攝的照片，都可以張冠李戴捏造成「市府派太蠢，這種照片都可以拿出來」等荒謬言論，完全悖離事實匪夷所思 。

市府表示，台海區域安全瞬息萬變，新北市於24日辦理萬安46號演習勤務，進行全民防空演練，模擬淡海輕軌周邊因空襲致周邊道路毀損、車體傾覆，疏散民眾至建築物內避難，並依據「2023年全民國防應變手冊」緊急疏散避難注意事項，於建築物內採取「防空疏散避難姿勢」，採取跪姿、背向窗戶，避免碎片刺傷之外，身體稍微拱起來，胸口離開地面約15公分，並用雙手遮住眼、耳，嘴巴稍微張開，也是為了防止震波傷害。

市府強調，演習視同作戰，全台各縣市皆然的演習科目，竟遭名嘴以偏頗的立場在節目中造謠、不懂裝懂，誤導社會大眾，不僅使演習重點失焦，也凸顯出該名嘴個人缺乏軍民聯防以及防空演習的正確觀念，該名嘴口中的「弱智 」、「智障」根本成了瞄準自己的迴力鏢！