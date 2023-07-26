7月25日晚間19時12分，澳門居民駕駛「MP6782」單牌私家車駛入大陸，成為「澳車北上」第50萬名通關車主，凸顯生活半徑擴大，時空距離縮短，商旅往來便捷，開車「北上」大陸已經融入澳門居民的生活日常。此外，「港車北上」政策從7月1日實施以來，截至25日19時，香港單牌車通關總量也已達到4700輛次。

據《中國青年報》報導，「澳車北上」是促進粵港澳大灣區互聯互通的重大政策。自今年1月1日落地實施以來，截至7月25日，港珠澳大橋邊檢站已累計驗放出入境澳門單牌車超過50萬輛次。

在單牌車的帶動下，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流、車流量持續攀升。自去年12月20日政策公佈實施以來，截至7月23日，完成「澳車北上」邊檢備案的駕駛人已超2.5萬人次，車輛近2萬輛次。

港珠澳大橋邊檢站負責人表示，隨著暑期到來，港澳居民出行熱情更為高漲。進入7月以來，港珠澳大橋「週末熱」現象明顯，週末出入境客流、車流較6月別增加25％和10％。僅23日當天，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛首次突破單日9800輛次，是今年第8次刷新紀錄。