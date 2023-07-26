警方順利將25歲古男、20歲尤男及25歲廖男等3名車手誘出逮捕帶回偵辦。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市64歲黃姓老翁，今年5月誤信詐騙集團可在短期內獲取巨額報酬，陸續以式交付近400萬元給詐團，被騙光積蓄，經親友提醒才驚覺有異連忙報警，警方24日追查將25歲古姓男子等3名車手逮捕到案，偵訊後26日依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

據悉，黃姓老翁透過LINE交往，接獲詐騙訊息稱可投資股票獲利，他一時衝動誤信投資能拿高報酬，自5月起與詐騙集團成員面交，陸續交付將近400萬元，直到他用光積蓄，要拿地土貸款時，經親友提醒可能遭詐騙，才驚覺自己受騙上當。

苗栗警分局南苗派出所接獲報案後，發現黃姓老翁遭典型假投資詐騙，即成立專案小組，並報請地檢署檢察官指揮偵辦，經與黃翁取得共識後與警方聯手，假裝配合詐騙集團指示再次面交款項，趁3名嫌犯從車輛下車取款時，上前將他們逮捕。

警方順利將25歲古男、20歲尤男及25歲廖男等3名車手誘出逮捕帶回偵辦，並起出投資理財專員識別證3張、手機4支等犯罪證物，警詢後依法送辦。

苗栗警分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。