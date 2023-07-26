律師陳長文日前拋出「政黨輪替大聯盟」惹議，前立委郭正亮稱，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室透露，這是國民黨大安區立委參選人羅智強找陳長文所寫，對此，羅智強今再澄清並非他所撰寫，侯競辦發言人黃子哲卻對外放話指稱他在背後操刀，質疑黃子哲欺騙、為何要做此事。

羅智強指出，他在政論節目看到郭正亮說，「陳長文的文章侯應發起政黨輪替大聯盟是羅智強寫的」，昨晚就立刻詢問郭正亮此事，強調陳長文老師是何許人？他也沒這個份量請陳長文寫文章，郭告訴他，是金溥聰委託黃子哲傳的話。

羅智強說，但前天就已經有朋友受金溥聰之託問過他陳長文的文章，他也已鄭重回覆金，「陳長文老師的文章，不是我寫的」，既然自己都已經鄭重澄清了，不理解黃子哲為何還去「欺騙」郭正亮，他也發了line去問黃子哲，何以至此？並期待能有合理的回覆。

羅智強說，自己願意再次以和為貴，在他鄭重澄清之後，希望大家不再以訛傳訛，傷害黨內團結的氛圍，畢竟侯友宜的選舉勝負，國民黨主席朱立倫念茲在茲的在野團結，最為重要，真心希望大家都能把私人的情緒放下，只是他仍須很沉痛、也很為難地表達整件事情的原委，因為謠言已涉及他最敬重的恩師陳長文。

他還強調，陳長文是台灣首屈一指的理律法務事務所主持律師、大學教授、重量級政論名家，「金溥聰執行長、黃子哲先生，您怎麼會認為，羅智強叫得動陳長文去寫文章呢？」

最後羅智強以古詩人曹植的七步詩做結尾：「煮豆持作羹，漉豉以為汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。」和所有的同黨同志共勉。