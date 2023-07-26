資深狗仔葛斯齊最近接連被大、小S、男星瘦子提告，他表示能夠理解他們的選擇，稱記者的職責在於查證與質疑，爲社會弱勢發聲，願意用司法來還彼此公道。近日，葛斯齊在直播中曬出一段自己和汪小菲的錄音，錄音中的汪小菲哀求斯齊不要曝光大S，表示：「我覺得家裡的事，大小S的事，兄弟我求你在這別曝了，就過去了。」

近日，葛斯齊在直播中透露自己為什麼不再爆料大小S的黑料，是因為汪小菲曾親自給葛斯齊打電話為大小S求情，並曬出了一段自己和汪小菲的錄音，錄音中的汪小菲對葛斯齊表示，若把他當兄弟就不能爆，並哀求他「兄弟，這是我的面子」葛斯斯也憤怒回道：「我給你面子，那你有沒有想到我的立場。」汪小菲又說道：「我覺得家裡的事，大小S的事，兄弟我求你在這別曝了，就過去了，你不許曝我家人不好，寧可讓我不好也不讓我家人不好。」錄音曝光後，震驚許多網友，傻眼表示：「汪小菲你能不能給我們網友一點面子。」

事實上，汪小菲和葛斯齊交情不差，葛斯齊甚至去過麻六記開直播，汪小菲入鏡開始寒暄、握手示好，葛斯齊稱讚汪小菲本人很帥，王小菲稱看到葛斯齊直播，「人都來北京了，怎不給你打個招呼，來了就是客」，汪小菲還說道：「咱倆以後化干戈為玉帛，以後多來。」事後，汪小菲還在微博上發文表示，「沒什麼事過不去，昨天小葛（葛斯齊）來我店裡，我見到她很開心。所有的一切都過去了，我開我的店，他做他的事。兩岸一家親，一笑泯恩仇」。