網紅「鳳梨」（本名）2021年自曝朋友就是高雄保母疑似虐嬰致死案的受害父母，為此更開直播聲援好友，說：「你如果沒那個耐性、如果不喜歡小孩，那你就不要去做保母！」，沒想到今(26日)結果出爐大翻車，檢警在女嬰體內發現K他命，疑在家中吸到毒煙，保母獲不起訴處分，對此，陳沂稍早發文，直批是：「89（兄弟）的私刑正義」。

鳳梨2年前分享好友意外喪女的傷心事，並曬出朋友跟女兒到別留下最後一吻的照片，讓不少人鼻酸，他轉述朋友形容女兒的傷勢，自己也聲音哽咽，表示：「整個頭後面、這裡，還有兩隻眼睛都出血了，最後因為腦壓太高，整個頭蓋骨蓋不上，宣告不治」，更難過表示如果沒耐心就不該當保母，「小孩就還小嘛，就是不懂事，不然怎麼叫小孩？」

鳳梨曾開直播呼籲沒有耐心就別當保母。（圖／翻攝自鳳梨 吳泓逸臉書）

後來許多家屬前往保母家前丟雞蛋及撒冥紙，警方獲報趕往勸阻和蒐證，將對施暴者依社會秩序維護法法辦。今檢警公布調查結果，表示解剖後發現女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，然而據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作，且在女嬰身上檢出K他命，認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

對此，陳沂說，女嬰父親後來還理了光頭，說要把女兒的臉紋身紋在胸前，當時感動不少人，結果大反轉，最諷刺的是女嬰的爸當時還哭喊說要女兒去找害死她的人，沒想到是自己，陳沂說：「89遇到事情一個套路，不爽就用各種方式處理你，恐嚇威脅暴力。然後裝深情正義形象，講一堆矯情的話，渴望得到群眾讚聲。翻車後開始硬拗扯正面能量」，網友回應：「欺負人的時候正面能量放一邊」、「整個人驚呆！這幾乎是電影情節了」、「這事告訴我們，沒事不要靠近89，投胎也不要跟89有關」、「保母也真夠衰了」。

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