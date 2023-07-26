公路總局第2工程處苗栗工務段，展開台13線苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程，預計7月31日8點至8月25日下午5點，分別封閉單向交通施工，施工期間車輛要改走橋下苗48線替代，工務段呼籲用路人注意。

苗栗工務段指出，三義陸橋伸縮縫改善工程，採半半施工2階段作業，陸橋部分維持單向通行，第1階段7月31日起優先辦理南下車道封閉，8月11日開放通行；第2階段8月14日至8月25日封閉北上車道。

工務段指出，三義陸橋封閉時段替代道路，北上車輛行至三義陸橋橋下道路（苗48線），再右轉行經鐵路橋後，直行接台13線往銅鑼；南下車輛行至台13線46公里20公尺處右轉至苗48線，行經鐵路橋後左轉，直行接台13線往三義。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或公路總局https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/查詢。