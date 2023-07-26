入夏以來，全大陸多地迎來高溫天氣，部分地區打破歷史同期高溫極值紀錄，用電負荷持續走高。今年迎峰度夏期間乃至全年電力的供需形勢都備受關注。中國電力企業聯合會預計，2023年全年全社會用電量9.15萬億千瓦時、年增率約6％，其中下半年全社會用電量將年增6％至7％。

由於國民經濟恢復向好，加上今年夏季全大陸的大部地區氣溫接近常年到偏高，預計夏季最高用電負荷會比2022年增加8000萬千瓦至1億千瓦，在夏季用電高峰期間，全大陸的電力供需總體呈現緊平衡。

據《21世紀經濟報導》引述中電聯預測，在來水、燃料供應和機組運行總體正常情況下，華東、華中、南方區域高峰時段電力供需形勢偏緊，華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。

中電聯統計與資料中心副主任蔣德斌指出，近年大陸電力負荷「冬夏」雙高峰特徵日趨明顯。全大陸有10多個省級電網夏季降溫負荷占最高用電的負荷比重超過40％，少數省份降溫負荷比重超過50％，氣溫對用電的影響越來越突出。但實際增加的穩定有效供應能力低於用電負荷增加量，此外降水、風光資源、燃料供應等方面存在不確定性。

中電聯25日召開「2023年上半年全國電力供需形勢分析預測報告會」，聯資料顯示，上半年全大陸全社會用電量4.31萬億千瓦時、年增5％，增速比上年同期提高2.1個百分點。部分也涉及到經濟復甦拉動電力消費增速提高。分季來看，今年第1、2季全社會用電量年增率各為3.6％和6.4％，兩年平均增速也分別為5％和4.3％。