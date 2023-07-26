法國公民阿布岱斯蘭和比利時裔摩洛哥人阿布瑞尼2016年在布魯塞爾犯下駭人恐攻，造成32人死亡，歷經比利時最大的刑事審判後，法院今天判處2人罪名成立。

法新社報導，阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）和阿布瑞尼（Mohamed Abrini）因涉2015年巴黎大屠殺已被法國判處終身監禁，他們也是2016年比利時承平時期最大規模攻擊案被判「恐怖主義相關謀殺罪」的6名被告其中2人。

極端組織伊斯蘭國（Islamic State）聲稱，對2016年3月22日發生在布魯塞爾主要機場和地鐵系統的自殺攻擊事件負責。

當時有數百名旅客和運輸從業人員受傷，7年來，許多受害者、親屬和救援人員仍飽受創傷。

謀殺罪名定讞者在比利時會面臨無期徒刑，預計9月夏季休會結束後將進行宣判。

33歲的阿布岱斯蘭是2015年巴黎恐攻案唯一倖存的凶手，那場攻擊造成130人死亡。

阿布岱斯蘭參與巴黎恐攻後逃往布魯塞爾，並在當地組織成員的公寓裡躲藏了4個月。