新北幼兒園餵藥事件引發軒然大波，不僅家長對幼兒園餵藥安全產生疑慮，更嚴重打擊幼兒園教職員工作士氣，雲林縣政府26日在土庫鎮舉行「幼兒園食藥安全教育研習」，藉由專業人員講解分析，協助幼兒園教師與教保員對食藥安全有更深入的了解，消除各界對幼兒園餵藥安全疑慮。

雲林縣政府為確保幼兒身心健康、安定家長心情、穩定幼保人員士氣、消除社會大眾疑慮，規畫辦理此次幼兒園食藥安全教育研習，特別聘請台大醫院兒童醫院小兒部新生兒科主治醫師周弘傑擔任講師，現場有來自雲林各公私立幼兒園200餘名幼教人員參與。

雲林縣長張麗善表示，希望透過研習提升幼教人員食藥安全教育知能，解除民眾對幼兒園餵藥安全疑慮，也藉由第1線幼教人員食藥安全專業增能，強化雲林幼教人員的專業度，增加家長對幼教環境信心，相信在大家努力下，幼兒園食藥安全教育將會更健全。

張麗善說，針對餵藥事件，我們要用正面、良善的態度來面對，積極建立餵藥安全流程，而不是透過政治手段與語言來互相傷害。部分幼教人員曾因餵藥事件拒絕餵藥，這可能造成惡性循環，所以她給幼教人員很多建議，希望大家維持餵藥，讓家長安心、幼兒獲得更好的照顧。

縣教育處長邱孝文指出，這是第1場食藥安全教育研習，安排幼教人員現場與線上同步進行，日後還會安排幼兒家長參與研習，希望透過餵藥事件，讓我們重新檢討幼兒用藥安全，建立1套標準規範，讓家長與幼兒園溝通沒有障礙，共同打造優質且安全的幼兒學習環境。