台科大應外系開設「進階文法與修辭應用」，補足技高端因應新課綱共同科英文節數減少，及學生基礎寫作能力待加強的問題。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

112學年度四技二專「技優甄審」及「甄選入學」日前放榜，為協助即將入學的大一生充實先備知識，台灣科技大學從暑假起到開學後的大一階段，提供19門銜接課程，課程包括「基礎物理」、「基礎數學」、「應用程式語言」等，讓新鮮人提前儲備大學必備專業知能。

台科大教務長陳素芬表示，為照顧各個管道入學的學生，校方因應不同科系、不同專業科目開設性質不同的銜接課程，有的是科技大學因應108課綱而需加強、補足課程落差，有的則是針對跨領域入學無基礎者提供課程地圖，另也有針對普高、技高不同背景入學的程度落差者進行差異化教學，還有不同程度學生進行的補救、加強教學，以及針對不同系的專業技能或新興科技的強化課程。

台科大112學年共計開設19門銜接課程，包含：「基礎物理」、「基礎數學」、「模型製作」、「基礎攝影」、「進階文法」與「修辭應用」等課程。特別的是，針對新興科技之專業技能，像是資訊工程系在大一開設「Python程式設計」課程，加強非資訊科同學的能力，並於113學年預計再新設4門銜接課。

台科大材料科系開設「基礎物理」及「基礎化學」銜接課程，主要是因為從校務資料分析發現，不同管道入學及不同背景的大一新生在「化學」和「物理」課程成績有顯著的差異，因此與技高端教師討論後，111學年開設「基礎物理」及「基礎化學」2門銜接課程，112學年持續辦理。

台科大材料系「基礎物理」及「基礎化學」課程開設於暑期，以線上方式辦理，由授課教授預錄20小時單元影片，讓來自化工群、機械群、電機與電子群電機類及普高的大一新生在入學前，藉由網路非同步教學，按照自己的進度上網學習。該課程於111學年共有38位大一新生參與課程，課程報名階段，讓學生針對自己的程度自評，許多學生自認為是需要加強的，另於課後進行線上測驗，並對成績優良的學生頒發獎金與獎狀，鼓勵同學們加強基礎學科能力。

台科大資管系則是為加強商管群學生的程式及數理能力，開設了「應用程式語言」與「程式設計」的銜接課程；應外系則開設「進階文法與修辭應用」，補足技高端因應新課綱共同科英文節數減少，及學生基礎寫作能力待加強的問題。特別的是，台科大設計系開設了基本設計、色彩設計、基本電腦輔助設計、模型製作、基礎攝影的課程，強化學生設計專業能力。 為照顧技優生與體優生，台科大不分系開設「基礎數學夏令營」，透過基礎數學課程讓技優生與體優生能夠順利銜接微積分與其他數理課程。

台科大應科所周宏隆助理教授表示，此堂課將一些數理基礎概念特別加強，授課的進度和講解的速度也較慢，並大幅增加學生練習的機會，不僅是親自授課也搭配多名助教一同陪伴協助學生多練習並隨時解說解題，可明顯感受到學生們大幅進步。

台科大不分系大一張友霖同學說，自己是技優保送的學生，之前因為練習比賽，荒廢了高中時期的基礎數學，此次的基礎數學課程，不僅老師授課內容很清楚，還有很多題目可以練習，有助教可以問，這次不僅獲得夏令營成績第一名，也獲得進步獎，對大一的基礎課程也比較不害怕了。