美國保守派活動人士近期獲得的一份電子郵件，內容揭露美國總統拜登夫婦飼養的一隻狗，在4個月內咬傷7名特勤局人員，其中1人因手臂和腿部受傷住院。

據美媒此前報導，拜登2021年12月20日在社交媒體發文，稱他養了一隻新的小狗，名叫「指揮官」。隨後，美國第一夫人吉爾的發言人拉羅薩表示，這條狗出生於9月1日，是拜登的兄嫂送給拜登的生日禮物。據介紹，他們的另一隻名叫「梅傑」的愛犬在白宮發生了幾起涉及攻擊工作人員的事件後，已「搬到」德拉瓦州。

綜合《美聯社》、《今日俄羅斯》報導，美國保守派保守派觀察組織「司法觀察」（Judicial Watch）周二（25日）發布的特勤局內部郵件紀錄顯示，去年11月，這只名叫「指揮官」的德國牧羊犬從樓梯上下來，咬了坐在樓下雙手抱胸的一名特勤局人員，該特工的手臂和大腿被咬，造成「相當大的疼痛」。由於這隻狗不斷追趕，該特勤人員不得不用鋼製手推車保護自己。最終，白宮醫療部門的工作人員對其進行了治療，並送往醫院。

2天後，這名受傷特勤人員的一位朋友在寫給他的信中稱，「真是個笑話…如果不是他們的狗，它早就被安樂死了...這個該死的小丑需要一個嘴套。」報導指出，在該名特勤人員被送往醫院後，「指揮官」又咬傷6人。

《今日俄羅斯》還提到，第一夫人吉爾的通訊總監伊麗莎白·亞歷山大（Elizabeth Evans Alexander）在給《美聯社》的一封電子郵件中試圖淡化此事，稱白宮建築對家庭寵物來說是「一個獨特且經常充滿壓力的環境」，拜登家族正在想辦法解決此事。

另據英國《每日郵報》報導，白宮新聞秘書尚皮耶25日被問及拜登的狗咬人一事時，她也作出類似回覆，將問題歸咎於「壓力環境」。