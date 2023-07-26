大安分局警車玻璃遭張姓警員以腳踹破。（翻攝畫面）

新北市警員26日清晨在台北市酒醉脫序，鬧事後又拒絕配合台北市員警執法，甚至踹破警車玻璃，遭員警以妨害公務等現行犯逮捕。

汐止警員酒醉脫序 踹破北市大安分局警車玻璃

台北市大安警分局本日6時46分接獲民眾報案，稱轄內忠孝東路四段209號前有酒醉民眾鬥毆，員警獲報到場後，隨即制止鬧事雙方，並對酗酒泥醉民眾實施保護管束。然而，其中一名新北市警汐止分局張姓警員拒絕配合，涉犯妨害公務等罪嫌，大安分局員警見狀即予逮捕，並將滋事民眾帶返派出所偵辦。

警方表示，張姓警員及相關聚眾鬥毆民眾涉犯刑法妨害秩序、傷害及妨害公務等罪嫌，大安分局刻正偵辦中。

汐止分局表示，涉案張姓警備隊警員今年4月從永和警分局調到汐止分局服務，因工作勤務不正常，已列為加強輔導對象。張員自知不適任警職，在7月初提出辭呈後休假在外，辭呈將於7月30日生效。但張員休假期間仍涉足酒店等不正當場所，在外犯下妨害公務罪行，將全力配合北市大安警分局調查嚴辦，並記一大過處分，另一併追究考監責任。