Busquets 🤝 Messi



Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

首戰以招牌自由球絕殺對手的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），已經向全世界證明自己雖然不年輕了，但還是能左右比賽的勝負，26日邁阿密國際持續征戰聯盟盃，梅西全場攻得2顆進球、1次助攻，降臨MLS（美國職業足球大聯盟）後連2場進球，率領邁阿密國際4比0大勝亞特蘭大聯，以小組第一晉級聯盟盃的淘汰賽。

去年在法甲進球、助攻都上雙，離開五大聯賽的梅西顯得有些輕鬆自在，此戰首次以先發身分代表邁阿密國際出賽，開賽8分鐘梅西接獲布斯克茲（Sergio Busquets）長傳，重溫巴塞時期的經典連線，梅西很快和守門員形成單刀，雖然起左腳擊中右側門柱，但球幸運回彈在腳上，梅西率隊先馳得點。

經過15分鐘，梅西帶球發動進攻，他先傳向從左路插上的羅伯特泰勒（Robert Taylor），自己則加速殺到禁區，接到傳中球後打進，完成加盟邁阿密國際後的首次梅開二度。完成助攻的羅伯特泰勒則在比賽第44分鐘、53分鐘進球，其中一次由梅西助攻，同樣單場獨中兩元。

第78分鐘，梅西在全場球迷的掌聲中退場休息，並和效力於亞特蘭大聯的世界盃冠軍隊友阿梅達（Thiago Almada）擁抱。亞特蘭大聯本來有絕佳破蛋機會，只可惜阿梅達的12碼罰球遭撲出，最終也讓邁阿密國際以完封之姿擊敗亞特蘭大聯。