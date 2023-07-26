台灣世界新聞傳播學會26日公布2023年度「22縣市有感施政大調查」，其中宜蘭縣部分，環境保護與觀光旅遊從去年銀獎進步成金獎，縣長林姿妙（左3）也親自出席頒獎典禮。（丁上程攝）

台灣世界新聞傳播學會26日公布2023年度「22縣市有感施政大調查」，其中宜蘭縣部分，環境保護與觀光旅遊從去年銀獎進步成金獎。縣長林姿妙26日也親自出席頒獎典禮，並表示很感謝縣民們給施政團隊全力支持，能獲獎是榮譽，雖然頒獎日適逢颱風天，但她認為宜蘭縣的榮耀更重要。

林姿妙在致詞時表示，因為颱風天的緣故，應該各個縣市首長都很掙扎，但對她來說宜蘭縣的榮耀也很重要，因此她必須要親自出席。林姿妙強調，獲得金獎肯定的「環境保護」與「觀光旅遊」項目，一直是縣政推動的主要目標之一，她執政4年來宜蘭縣的改變，相信大家都看在眼裡。

林姿妙直言，針對宜蘭縣政推動，她一直都朝著「齊頭並進」的目標努力。經濟方面，在她上任後宜蘭縣也持續在還債並且沒增加負債，甚至還讓宜蘭的小朋友們「讀書不用錢」；觀光文化的部分宜蘭縣有先天優勢，春夏秋冬四季分明，也分別有綠色博覽會、童玩節、媽祖文化季、溫泉季等觀光活動。

林姿妙也坦言，由於宜蘭觀光持續在進步，很多民眾都湧入宜蘭玩，因此塞車問題可以說是日漸嚴重，但這幾年宜蘭縣持續推動交通政策，除了鐵路高架化以外，也持續爭取高鐵延伸，目前也確定將在宜蘭縣政中心設站。

至於地方產業部分，林姿妙直言在自己執政後，除了全台第一座地熱發電就在宜蘭，且成功為1萬多戶的民眾供電外，宜蘭科學園區也從原本的蚊子館到現在已經滿租，且進駐的科技產業都不會對當地環境造成影響。

林姿妙強調，這幾年非常感謝宜蘭縣民共同努力，希望拚出宜蘭的好生活，榮耀歸功於所有同仁跟宜蘭縣民，大家一起努力，讓宜蘭縣可以更好。