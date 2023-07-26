車主因未禮讓行人收到6000元罰單的照片。（取自網路社群／洪榮志台南傳真）

交通部為改善「行人地獄」的惡名，今年修法提高汽機車未禮讓行人的罰鍰。台南市中西區南門路、健康路口，7月8日上午9點多有1名行人過馬路時，來不及通過斑馬線，停在分隔島等紅燈，但此舉卻導致綠燈直行的小客車車主收到6000元的罰單。經民眾上網公開此事後，台南市交通警察大隊回應說，經檢視影像發現是科技執法系統誤判，事後除修正並優化系統判讀規則，也會主動行文交通事件裁決中心撤銷罰單。

有民眾在社群網站發文，指他的表弟最近因為未禮讓行人收到6000元的罰單。鑑於罰單上的照片，並未拍攝到路口燈號，經查看行車記錄器後，發現當時這名行人因過馬路來不及走完整條斑馬線，停在分隔島處等紅燈時，表弟因行向是綠燈才開車通過；但罰單上的違規事實卻指「駕駛汽車行經行人穿越道時，不暫停讓行人先行通過」，違規地點是台南市中西區南門路與健康路口，舉發單位為台南市警局交通大隊第一分隊。

車主除決定向監理站申訴外，也將此事PO網，並詢問網友，「在這種情況下會禮讓行人讓他通過嗎？」引發網友熱議。

有網友認為，「如果我是綠燈起步第一台車，看到行人卡一半沒過我是會讓的」、「之前看情況，但現在一定會讓，因為行人是皇帝」、「現在遇到這種情況一律都是要讓，不要給自己找麻煩」、「可以走申訴，但不要抱太大期望，畢竟不禮讓是事實，除非修法，不然在人行道看到人就是禮讓」。

不過，也有網友對這張罰單提出質疑，並認為科技執法的路口，應該有紅綠燈號的紀錄，但該罰單的照片卻沒有拍到燈號；有網友更認為，「這應該可以申訴吧？明顯路人在停等紅燈所以車子通行，不然車子要怎麼開？停在路口讓路人先闖紅燈？如果這樣算是未禮讓，那那段時間通過該路口的車子全都違規啦」。

交警大隊表示，經查此案為行人通行時，疑似未能於穿越道綠燈時間內過完馬路，導致科技執法系統判斷有車輛不禮讓行人的違規情形，事後已修正並優化科技執法系統判讀規則，也會主動行文交通事件裁決中心撤銷罰單。