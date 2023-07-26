鳳小岳昨晚聽歌會，老婆Jessie探班送上蕎麥麵。（環球音樂提供）

鳳小岳昨晚聽歌會，老婆Jessie驚喜現身為他加油。（環球音樂提供）

鳳小岳個人首張專輯《柒》將於8月4日實體、數位同步發行昨聽歌會。（環球音樂提供）

鳳小岳中英台語三聲道創作、多元曲風讓人驚艷 。（環球音樂提供）

鳳小岳25日晚舉辦個人首張專輯《柒》聽歌會，老婆Jessie探班送上「愛妻便當」蕎麥麵，並在媒體起鬨下獻吻，夫妻倆首度同台甜蜜互動閃瞎全場。鳳小岳說，老婆帶兒子到墾丁衝浪，已經兩個禮拜沒見面了，沒想到公司會有這麼可愛的安排，「小別勝新婚，真的很有效！」

鳳小岳與Jessie結婚7年，她一直非常支持他的事業，「我也很鼓勵她做自己喜歡的事，自己的興趣要把握好，才能帶給人家快樂」。被問到夫妻相處之道，他大方分享維持婚姻的秘訣是「要有美滿的性生活！」但他因為拍戲經常跟妻子分隔兩地，他則說，「又不是天天都要才叫美滿」。

他曾為了拍戲長達5、6個月沒有回家，而且就算回到家還要看劇本，準備一兩個小時，一天工作14小時，好像在修行出家一樣，他坦言，自己從拍《九降風》就開始這樣了，全心投入角色，「是當演員的基本規則吧」。

至於私下是不是浪漫的人？他秒回「我是啊」，是否會幫妻子做早餐、塗精油、唱情歌給她聽？他說，「我都會啊！有一陣子滿常唱的」。

鳳小岳將於8月4日發行首張個人專輯《柒》，除了中文歌，也有台語歌〈風車〉、英文歌〈SOAKING IN DIVINE〉，曲風多元，不料被Jessie當場爆料，「他在家隨時都在彈吉他、哼歌，還說每首歌都是寫給我的，後來專輯出來問哪首歌是給我的，他說沒有，這就是雙魚座的浪漫。」鳳小岳聽了連忙「安太座」，表示老婆是他的謬思女神，「有啦！我賣個關子」

鳳小岳從小熱愛音樂，因為拍戲暴紅而戲約不斷，疫情期間他覺得再不做就要60歲了，於是決定趕快去做， 35正式當歌手，首張專輯是覺醒重生的狀態，「我花了非常大的精神做了一張專輯，希望能有很好成績」。

除了首波主打〈風車〉邀來搖滾天王伍佰填詞，製作團隊分別邀來金曲最佳製作人韓立康、金曲最佳專輯製作人獎陳建騏、金曲最佳作曲人瑪莎、金曲最佳樂團落日飛車主唱國國、詩人詞手李格弟等攜手合作，含金量十足！是否期待入圍金曲獎？他說，「有當然最好啊！」

由於鳳小岳近期忙於宣傳新專輯與拍戲，蠟燭兩頭燒，昨熱感冒中暑了，未能現場演唱，他希望趕快康復，「想要現場演唱給大家聽。」