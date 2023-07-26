中颱杜蘇芮逼近台灣，花蓮縣政府宣布玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉今天下午起停班停課；中央氣象局公布最新24小時雨量累積資料，台東縣及花蓮縣雨量將有250至400毫米，達颱風假標準；另外宜蘭山區、高雄山區及屏東山區雨量也達到放假標準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。

氣象局發布最新24小時累積雨量預測圖，台東縣平地累積雨量250至400毫米、山區300至490毫米；花蓮平地250至400毫米、山區300至490毫米，皆達到颱風假標準。

另外，宜蘭山區雨量預測為250至400毫米、高雄山區150至300毫米、屏東山區300至490毫米，也達颱風假標準；台中山區150至250毫米、南投山區150至250毫米，接近放假標準。

風力部分，恆春半島、台東縣、金門縣、蘭嶼、綠島平均風力為6至7級、陣風9至10級，在颱風假標準附近。