據中國網消息，7月17號至21日，雲南省文化和旅遊廳綜合執法監督局組織邊疆9省（自治區）以及山東省文化市場執法人員，在西雙版納州景洪市舉辦了一期邊疆地區文化市場集中辦案活動，集中力量查處了某餐廳涉嫌違法違規舉辦的營業性演出活動。

經查，今年4月至7月，雲南西雙版納一餐廳雇用多名男性演員，在餐廳內採取嘴對嘴餵食消費者、身體面向消費者前後擺動、表演舔桿動作；兩名猛男將女客夾在中間，下半身做出頂胯姿勢等具有性暗示的表演，現場還有未成年人觀看。

目前，西雙版納州文化和旅遊局已經對該案立案調查，並將按照程序對涉案者進行進一步的處置。

根據相關執法部門的調查，該餐廳的經營者田某、韓某等人的行為涉嫌違反了《營業性演出管理條例》第二十五條第（五）項，即演出內容可能危害社會公德或民族優秀文化傳統。

大陸網友評論，「這種猛男餐廳的行為真是太過分了！希望相關部門能夠依法嚴懲，同時也呼籲大家不要支持這種低俗的娛樂方式，保護我們的文化底線。」「這樣的餐廳本來就不應該存在！餵食和挑逗性表演，簡直就是對消費者的不尊重和侮辱。」

還有人說：「聽說這家餐廳之前還挺火的，不過這次查處算是給他們上了一課。希望消費者也能夠更加理性，不要被這些低俗的娛樂方式所吸引。」「這種猛男餐廳真是太過分了！根本就沒有尊重消費者的權益和文化傳統。不僅如此，還有未成年人觀看，這是對孩子們的不負責任。」