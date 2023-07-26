緬甸2家媒體周三（26日）報導，緬甸軍政府可能允許緬甸原民選政府領導人翁山蘇姬離開監獄，讓她在一所屋子裡軟禁。

據《路透》報導，自緬甸軍方2021年2月1日發動政變以來，這位78歲的諾貝爾和平獎得主就一直被拘留。

緬甸軍方以煽動罪、選舉舞弊和貪腐等多項罪名提控翁山蘇姬，並判處她罪名成立。翁山蘇姬至今共面對33年監禁刑期。翁山對所有指控不認罪，正在提出上訴。西方國家譴責緬甸軍方對待翁山蘇姬的方式，東協國家也呼籲緬甸軍方釋放翁山蘇姬，啟動對話。

《路透》引述《美聯社》報導稱，一位身分不明的安全官員透露，緬甸下周有個宗教節日，是軍政府給予囚犯的赦免安排。另據《BBC》緬甸語廣播服務報導，與監獄方面熟悉的一名消息人士透露，翁山蘇姬可能已被轉移到政府官員使用的一所房子裡。

《路透》無法核實相關報導，也無從得知翁山蘇姬下落；緬甸軍方發言人未立即回應置評請求。

翁山蘇姬的律師和緬甸影子政府「全國團結政府」（NUG）發言人也無法證實有關報導。全國團結政府發言人覺佐說，「改善她的居住條件是好的，但這並沒有改變她是一名良心犯的事實。」