第80屆威尼斯影展將於下月底登場，昨（25日）晚公布主競賽單元片單，許多好萊塢片入選，不過由於美國演員工會罷工持續進行，限制演員參加宣傳，星光恐將相當黯淡，影展主席阿貝托巴貝拉（Alberto Barbera）無奈表示一看到罷工的消息，就趕緊召開內部會議，「非常具有毀滅性，每個人都驚慌失措，所有美國電影都可能被撤掉」，影展方也無法與任何劇組進行交談。

「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）主演《挑戰者》原定擔任本屆開幕片，受演員工會罷工影響，日前不僅宣布延到明年4月上映，也取消在參與威尼斯影展的計畫，改由意大利戰爭片《Comandante》取代。除此之外，還有艾瑪史東（Emma Stone）再度攜手合作《真寵》導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的新片《Poor Things》也在宣布入選後，表示將從原定的9月上映延後至12月，布萊德利庫柏（Bradley Cooper）自導自演新片《Maestro》也入選，屆時他也只能以導演身分出席，但阿貝托透露：「他不想與演員工會作對，痛苦到晚上睡不著，但最後他會做出正確的決定。」

至於亞洲電影部分，只有甫來台的《在車上》日本導演濱口龍介新作《邪惡不存在》入圍，雖然有舒淇擔任主競賽單元評審，梁朝偉亦是本屆終身成就獎得主，但今年華語片在主競賽單元中全軍覆沒，不過上月離世的西藏導演萬瑪才旦遺作《雪豹》入選特別展映單元，台灣男星李鴻其首次執導的《愛是一把槍》亦有進入國際影評人周單元。還有香港導演楊凡的終於正名的舊作《三画二郎情》入選經典單元。