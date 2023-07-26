嘉義市長黃敏惠接受頒獎，感謝嘉義市民的嚴謹監督市政，促進嘉義市不斷超越。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠施政滿意度超過8成，拿到金獎，將榮耀分享所有市民。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠欣喜施政滿意度獲得高度肯定，感謝市民的監督及肯定。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠欣喜施政滿意度獲得高度肯定，將帶領市府團隊更努力。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

台灣世界新聞傳播協會今天公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市在11項施政面向評比，囊括4金7銀，醫療衛生、教育品質及藝術文化持續鍍金，居非6都縣市之冠，是全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，市長黃敏惠更獲得超過8成的首長滿意度，拿下金獎。

黃敏惠表示，感謝所有市民的高度肯定，市民朋友的肯定、支持及嚴謹態度，會持續推動市政往前進，這份榮耀絕對屬於嘉義市民，市府團隊會更加認真努力，帶領嘉義市不斷超越，讓嘉義市光榮又驕傲。

黃敏惠說，民調是施政的重要參考，民意的支持是市政進步的最大動力，市民朋友以嚴謹態度、高水準監督市政，這次不僅囊括4金7銀的大滿貫成績，醫療衛生、教育品質及藝術文化等面向，蟬聯金獎，代表嘉義市的DNA，重視醫療、教育和藝術文化。

黃敏惠還說，今年更在縣市長滿意度項目，獲得金獎肯定，真的很不容易，感謝全體市民的高度肯定，市府團隊將持續運用設計力導入城市治理，讓嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。

除了醫療衛生、教育品質及藝術文化等面向 奪金，這幾年嘉義市觀光旅遊憑藉豐厚多元的在地文化及人文底蘊，也連年獲銀獎肯定，嘉義市旅宿業在疫情衝擊的逆勢中開創新局，2022年旅宿人次逾184萬，創歷史新高，比前一年成長37％。

黃敏惠更於6月底率團到泰國辦理觀光推介會，讓嘉義市的宗教觀光與世界接軌，回響熱烈，更是疫後第一個由縣市長帶隊到泰國推介觀光的城市，嶄露嘉義市拓展觀光旅遊舞台的企圖心。