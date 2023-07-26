警方查扣相關證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

屏東蔡姓男子涉及販毒及槍砲案，經屏東地方法院判刑，應合併執行20多年，未到案執行遭通緝，逃亡2個多月。高雄警方偵辦案件時，得知他又涉嫌販毒，追查近1個月，發現他的落腳處，日前到屏東縣圍捕，查獲毒品及2把手槍。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊與刑事警察局偵查第八大隊偵六隊，於日前偵破販毒案，循線溯源追查毒品來源，經查為52歲的蔡姓犯嫌所提供，經調查，這名蔡嫌因涉嫌毒品危害防制條例案、槍砲彈藥刀械管制條例案，遭屏東地方法院判決有期徒刑21年4個月定讞，且逃亡2個多月，未依法到案執行遭通緝中。

但蔡姓嫌犯行蹤飄忽，過程中還企圖更換交通工具、偽造牌照及變造假證件方式，躲避警方查緝，最後查出他疑似匿於屏東縣枋寮鄉一帶，立即向屏東地方法院聲請搜索票獲准，趁他剛下車之際，展開圍捕，而蔡嫌見警查緝隨即拔腿逃跑，但仍遭警方壓制在地，逮捕歸案。

現場查扣改造手槍、模擬槍、空氣槍、41顆子彈、第一級毒品海洛因4包、第二級毒品安非他命11包、犯罪所得25萬8000元、電子磅秤、改槍工具一批等證物，詢後將蔡嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌解送屏東地方檢察署偵辦。