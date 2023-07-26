屏東災害應變中心。(屏縣府提供)

受杜蘇芮颱風外圍環流影響，26日屏東縣內出現降雨及較大的瞬間陣風，縣長周春米上午結束主管會報後，趕至災害應變中心瞭解颱風動向，由於氣象單位預測恆春半島下午接觸外圍環流後，降雨及風力都會更明顯，她提醒，27日將影響最為劇烈，28日凌晨2時脫離暴風圈，呼籲民眾務必做好相關防颱措施。

周春米做表示，杜蘇芮颱風來勢洶洶，除會帶來龐大雨量外，瞬間最大陣風可能達到10至12級，且隨著颱風移動，縣內各鄉鎮在入夜前，風雨都將逐漸增強，她指示應變中心進駐的中央、縣府、軍方及五大管線單位，防颱安全因應措施必須全面到位，尤其沿海地區及山區更應隨時監控掌握水情及道路狀況。

因應山區會有較大雨勢出現，已至縣內各原鄉確認是否有必要進行預防性撤離，針對獨居老人及弱勢族群，也要求社會處及鄉鎮公所務必精準掌控關懷人數，另外日前至小琉球遊玩的旅客皆已結束旅遊，她要求各項協助及救援皆能提早預防外，也請跨單位通力合作發揮專業，全面防颱防災。

屏東災害應變中心表示，目前恆春半島沿海已有6米大浪發生，受颱風雲系影響，恆春半島已有間歇陣雨，7月26日至28日杜蘇芮颱風所帶來的強降雨影響轄區，依時序為山區及恆春半島、屏東全縣、沿海及山區，其中又以27日影響最為劇烈，屏東將於28日凌晨2時脫離暴風圈，呼籲民眾務必做好相關防颱措施。