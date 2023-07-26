日本企業很依賴越南熟練的資訊技術人員，但如今正面臨失去他們的危險。隨著愈來愈多越南年輕專業人士把眼光投向工資更高的美國，日本幾乎沒什麼填補這缺口的選擇。
據《日經亞洲》（Nikkei Asia）25日報導，越南首都河內5月舉行了就業博覽會，吸引來許多日本企業，以延攬越南頂尖的河內理工大學（Hanoi University of Science and Technology）畢業生。
舉辦這次就業博覽會的官員說，其中7家企業成功招募了畢業生，並強烈感受到，他們對日本文化很感興趣。不過，這名官員說，歐美資訊技術公司願意以70,500美元（約214萬台幣）年薪，來雇用技術高超的IT員工。但日企開給畢業生的年薪，通常只有約400萬日圓（近86萬台幣），最高約580萬日元（約124萬台幣）。
儘管因全球對智慧手機和電腦需求下跌，電子和其他產業的就業環境惡化，但越南的工資仍在持續攀升。日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization，JETRO）的數據顯示，去年日企在越南的薪資上漲了5.8%，而預計2023年會增加5.9%。尤其是IT工作者，由於擁有許多全球性的機會，因此搶人大戰十分激烈。
一名在胡志明市服務於歐洲企業的工程師便說，日本IT公司給的薪水比其他外國公司低，而他們通常會要求員工學日語，因此他不會考慮在日企工作。日本經濟產業省預測，到2030年時，日本將面臨短缺79萬名IT人員的窘境。
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