印度一名男子因不滿18歲的妹妹與男友私奔而將其「斬首」，犯案後還將妹妹的頭，帶往警局自首。

據《印度時報》報導，這起命案發生在印度北方省（Uttar Pradesh）的一個村莊。據悉，有人在路上看見22歲的里亞茲（Riyaz）提著妹妹阿斯法（Aashifa）的頭，而他隨後就被警方逮捕。

當地警察總監米甚拉（Ashutosh Mishra）表示，兄妹倆的父親拉希德（Abdul Rashia）早在5月29日就曾經鬧到警察局，宣稱女兒的男友巴布（Chand Babu）綁架並且強迫女兒和他結婚。巴布之後也因此被捕入獄。7月20日，妹妹阿斯法向家人明確表明自己想要嫁給巴布的意願，結果激怒了哥哥里亞茲。

警察總監米甚拉說，「里亞茲因此拿起利器將妹妹的頭砍下，並將她的頭裝進麻袋，帶到警局自首。」另據《印度經濟時報》報導，里亞茲已被警方提控，而他目前正被拘留，調查工作仍在進行中。