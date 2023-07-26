普瑜投資股份有限公司董事長謝炎盛為中原大學工業工程學系校友，他長年參與國際弱勢關懷，足跡踏遍世界各國，中原大學頒授給他工學名譽博士學位，以表彰其對國家社會及國際之貢獻。

謝炎盛行善足跡遍及世界各地，包含菲律賓貧民區開鑿飲用水井、泰北捐獻學童腳踏車、蒙古捐電腦、斯里蘭卡捐贈醫療病房、印尼兔唇計畫、印度施放小兒麻痺疫苗、國內捐贈復康巴士、莫拉克八八風災的救濟及災後重建、南亞海嘯的救助、日本311大地震的救災重建及捐贈，以及贊助扶輪和平中心獎學金等。近2年烏俄戰爭爆發以及土耳其大地震，他也總是在第一時間給予人道關懷與支援。

他表示，這次榮獲母校頒授工學名譽博士學位榮銜，對他來說是十分珍貴的殊榮，回憶1968年進入中原工業系就讀，當時工業工程在台灣還是一門很新鮮的學問，感謝師長的耐心教導，以及許多中原學長在職場上的提攜，使他能夠在熱愛的領域中有所發揮與貢獻。

中原大學董事長張光正表示，謝炎盛對於母校重大軟硬體建設的捐助總是慷慨解囊，30年來捐款多達50筆、總金額超過4000萬元，近期更捐款2000萬元支持中原推動網路升級、建構雲端系統、發展雲端教學等數位資訊平台建構，造福學子良多。