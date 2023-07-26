柯叔元、王樂妍、方馨出席《美麗人生》殺青酒。（台視提供）

51歲的柯叔元入行26年，演技備受肯定，卻始終與獎項無緣，2年前《做工的人》入圍金鐘獎8項大獎，飾演李銘順弟弟阿欽的他卻成了大遺珠，他25日出席台視8點檔《美麗人生》殺青酒，幾杯黃湯下肚後開始酒後吐真言，直言：「像好朋友洪都拉斯、游安順長那麼醜一直入圍、得獎，我也是支持他們，說『獎都給你們得啊』，他們就說『那你就帥一輩子啊』、『都給你帥啊！』，我也留言『都你得獎就好啦』，因為我們是好朋友嘛！」

雖然頻頻被一旁的好友王樂妍、方馨制止，不過柯叔元欲罷不能地說：「我跟他（指游安順）講，得獎是一時的，但帥是一輩子的，我一直跟他們這樣講，他說『好、所以呢』，我說『我就帥啊、你就會得獎啊』，他又問『所以你說我醜』，我說我沒說你醜，只有說帥是一輩子的、得獎是一時的。他們就說『靠！兄弟，你終於講出來了！」阻止不了他的王樂妍、方馨則只能尷尬面露無奈微笑。

雖然總與獎項無緣，但柯叔元戲約不斷，他在《美麗人生》播出倒數時再度驚喜回歸，相較於一起受訪的女主角王樂妍從頭演到尾、一拍2年多，柯叔元在700多天的拍攝期內，同時軋了好幾部戲，包括《做工的人》電影版、電影《化劫》、《生命捕手》、茁劇場《非殺人小說》、《美食無間》、《地獄里長》、《女兒大人加個賴》等戲，作品之多令人稱羨，他還不斷向記者推薦即將上檔的《女兒》有多好看、稱讚鄭仲茵把他劇中很機車的前妻演得非常好！

柯叔元笑說自己已殺青過很多次，殺青也代表另一部戲的開始，「我這種歐吉桑就是靠大家幫忙！」他說自己從影20多年，也不會做別的，有被需要時就盡量，並慨嘆現在年紀愈來愈大，除了血壓較高，其他功能都下降，肌肉萎縮，皺紋也變多，還想去打皮秒雷射或鳳凰電波！

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