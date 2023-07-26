受到中颱杜蘇芮過境影響，中職宣布，原訂在26日於天母棒球場進行的味全龍與富邦悍將之戰延賽，比賽將延至10月11日原場地進行補賽。而原本富邦要在今天「開箱」新洋投伍茲，中職初登板要再等等。

由於颱風杜蘇芮影響，原定本周在台東進行的3場中職賽事在23日早早宣布延賽，本週表定只剩天母4場比賽。隨著颱風逐漸逼近，北部也開始下雨，因此聯盟評估後，認為今天氣候不穩定，不適宜進行比賽。