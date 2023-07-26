李浩瑋日前首登《犀利趴》舞台嗨唱。（形上娛樂提供)

李浩瑋日前首登《犀利趴》舞台嗨唱。（形上娛樂提供)

李浩瑋曾入圍「金曲32」最佳新人，將推出新專輯《Fly Machine》，他日前參加《超犀利趴》演出，感受萬人音樂節氛圍，特別欣賞五月天演出，大讚「是比較偏像脫口秀的形式，中間穿插讓觀眾點歌，看完整個秀我只能說非常的驚喜，最喜歡的是五月天的幽默感！」

李浩瑋自述，人生首次《犀利趴》好像「愛麗絲夢遊仙境」，樣樣都新鮮！除了造景很有趣，還有帳篷、矮板凳和球池，「看起來非常好玩」而且還有超多攤販，每攤都很有質感，「還有這次犀利趴的吉祥物-小暴龍，居然有出玩偶，超可愛的！」另外，令李浩瑋驚艷的，還後台的伙食，「很讚，辣椒超級香也很好吃！」

而李浩瑋睽違近３年發片，公司「形上娛樂」特別獻上演唱會大禮，宣布李浩瑋將於10／6當天在Legacy台北舉辦個人專場，除了帶來新專輯的精彩曲目外，也將演唱歌迷們引頸期盼的精選曲目。門票將於8／5（六）中午12點正式啟售，購票請洽「INDIEVOX」。

而他也將在8／11發行《Fly Machine》實體專輯，新專輯前前後後花了3年時間製作，「在這段期間，嘗試了很多製作方式，之前比較集中，這張專輯找了很多角色一起玩、討論，中間遇到很多困難、學習。」並提到光是鼓手就合作有３個，錄製３種不同鼓的音色，也有大合唱的部分！」

他最大的突破是第一次擔任專輯製作人，對他來說是個非常大的挑戰。他對作品要求高，覺得自己有不一樣的成長！「創作對我來說是個紀錄，音樂也是，聽到歌時會帶來回憶，紀錄這個當下，兩三年來不管是好事或壞事，想將好事壞事都集中在專輯裡面。」他並用飛行機來比喻這３年來的心情紀錄，「高高低低伏伏，有時遇到亂流、有時卻一路順風，高度飛到平流層時就沒有風雨。」